Haluk Levent Gaziantep'te hayranları ile buluştu

GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığının Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda organize ettiği konserde Haluk Levent sahne aldı. Konserde zengin repertuarıyla dinleyicileri karşılayan şarkıcı Haluk Levent, yaklaşık 20 şarkı söyleyerek sevenlerini coşturdu. Sanatçı konserde, 2019 yılında hayatını kaybeden annesi, Sabriye Acil'in en çok sevdiği 15 türkünün yer aldığı ‘Vasiyet' albümünden de eserler seslendirerek dinleyicileri duygulandırdı.

Haluk Levent ile hayranlarını bir araya getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, marka şehri Gaziantep'e marka sanatçı getirdiklerini belirterek, rock müziğin efsane ismi Haluk Levent'e “Hoş geldin” dedi. Bu coğrafyayı çok yakında tanıyan bir ismi Gazi şehirlilerle buluşturduğundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Şahin, sanatçı Levent'in, Ahbap Platformu çatısı altında yetim, yaşlı, yoksul ve engelli insanlara can olduğunu söyledi. GBB Başkanı Fatma Şahin, konuşması sonrasında Haluk Levent'e günün anısına kutnu kumaşından atkı ve çiçek hediye etti.

Gaziantep ziyaretinde konser öncesi Rumkale cam terasını ziyaret eden Haluk Levent'e GBB Başkanı Fatma Şahin tarafından menengiç kahvesi ikram edildi. Cam terasla ilgili düşüncelerini paylaşan Levent, Rumkale'nin eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu söyledi. Böyle bir manzara ile karşılaşmayı ummadığını belirten Levent, keşfedilmemiş bir coğrafyanın göz kamaştırdığını belirterek bölgenin tanıtımına destek vereceğini, böylesine güzel doğal mekanın sanatçıların kliplerinde kullanılabileceğini özellikle ifade etti.