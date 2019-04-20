“Hanım Eller” resim sergisi ŞSM'de açıldı

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Hanımlar Lokalinde açılan resim kursuna katılan kadınlar, yaptıkları eserleri ‘Hanım Eller' adıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Eserler, sergiyi gezenlerden tam not aldı.

Şehitkamil Sanat Merkezinde açılan sergiye ilgi yoğun oldu. Şehitkamil Belediyesinin resim kursundan yararlanan 27 kadının 7 aylık eğitim süreleri içerisinde yağlı boya, rölyef, impasto ve mozaik tekniğini kullanarak oluşturduğu 110 eser ‘Hanım Eller' ismiyle görücüye çıktı. Açılışını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yaptığı sergi, 28 Nisan 2019 tarihine kadar gezilebilecek.

Serginin açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

7 aylık bir emeğin sonucunda yapılmış 110 eser

Açılış öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, verilen eğitimler sonrası kişisel sergisini açacak seviyeye gelen kişilerin olduğunu söyledi. Eser sahiplerine teşekkür eden Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak eğitim, kültür, sanat, kültürel etkinliklerde imkan dahilinde vatandaşlarımıza fırsat sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda da hem Milli Eğitim Müdürlüğümüzden hem de Halk Eğitim Müdürlüğümüzden çok büyük destek alıyoruz. Bizim sosyal tesislerimizde değişik meslek guruplarında eğitimler verirken, bu eğitimlere bağlı çok güzel etkinlikler oluyor. Açılışını yapacağımız bu sergi 7 aylık bir emeğin sonucunda yapılmış 110 eserden oluşuyor. Hanım kardeşlerimizden, hocalarımız nezdinde kendilerini geliştirdikten sonra kişisel sergisini açacak noktaya gelen arkadaşlarımız oldu. Biz de Şehitkamil Sanat Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz Sanat Galerisini bu tür etkinlerin yapılması için hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte de yalnızca Şehitkamil Belediyesine bağlı sosyal tesislerde yapılan eserler değil, şehir dışından gelecek her türlü etkinlik için bu mekanı kullanmaya gayret gösteriyoruz. Ben, burada eser sahibi olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi gezildi.