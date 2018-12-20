Hasan Kalyoncu Üniversitesi kapılarını üniversite adaylarına açıyor

Türkiye'nin ve Gaziantep'in farklı bölgelerinden gelen lise öğrencilerine üniversiteyi gezdiren HKÜ bu kez Gaziantep Avukat Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Sınav öncesi moral depolamak ve üniversite ortamını yerinde görmek isteyen 150 kişilik öğrenci grubu, rehber öğretmenleri eşliğinde HKÜ'yü ziyaret etti. Üniversiteye hazırlık aşamasındaki lise öğrencilerine tercihlerinde yardımcı olabilmek ve üniversite atmosferini daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla HKÜ'ye gelen öğrencilere, gezi programında ilk olarak HKÜ Kampüsü tanıtıldı. Gezi ile birlikte öğrenciler hem moral depoladı hem de üniversite hayatını yakından inceleme fırsatı buldu.

Üniversite kampüsü içindeki binaları gezen üniversite adayları, gezi içinde verilen tanıtım semineri ile HKÜ'nün tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, Farabi-Erasmus (yurt içi-yurt dışı eğitim) programları hakkında detaylı bilgiler aldı. Fakülteler, bölümler ve iş imkanları hakkında bilgilerin verildiği seminer sonunda öğrencilerin soruları cevaplandı.

Tüm kampüsü gezdiler

Üniversiteyi yerinde görmenin motive olmaları açısından daha yararlı olduğunu düşünen öğrenci grubuna gezi programı çerçevesinde HKÜ'nün sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, iletişim fakültesi, yabancı diller yüksekokulu, meslek yüksekokulu, Mütercim Asım Kütüphanesi, fitnesscenter ve tüm kampüs alanı gezdirildi.

Gezi sonunda üniversiteyi ziyaret eden öğrencilere, HKÜ'nün materyallerinin bulunduğu hediye paketi dağıtıldı.