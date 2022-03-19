Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrencileri Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencileri, gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı.

"Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla gerçekleştirilen tanıtım günlerine katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileri, stantları gezerek kamu kurumu temsilcilerinden iş ve yatırım imkanları hakkında bilgi aldı.

Organizasyonun, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileriyle onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini buluşturduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak güçlü altyapımızla, Ar-Ge kapasitelerini açığa çıkarabilmeleri için Kuluçka Merkezi, Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ve benzeri verdiğimiz desteklerle, sağladığımız fırsatlarla, öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda, öğrencilerimizle birlikte kamu kurumlarına ait stantları ziyaret ederek burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladık. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin her daim tüm imkanlarıyla yanlarında” dedi.

Rektör Dereli ve HKÜ'lü öğrenciler organizasyonda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Enver Başar ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte stantları gezdi.