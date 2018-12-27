Hasan Kalyoncu Üniversitesinde 12. Psikoloji Gündemi Düzenlendi

Psikoloji gündeminin bu yılki konusu ‘Narrative (Öyküsel) Terapi' oldu.

Problemlerin Çözümünde Dil Ve Öykünün Önemi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programın on ikincisi, Narrative Terapi ( Çoklu Hikayelerin Gücü) başlıklı açılış konuşması ile start aldı. Konuşmayı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak yaptı. Konuşmasında Narrative Terapinin etkili bir yöntem olduğunu ifade eden Arıcak, Narrative Terapinin bir duyarlılık hali ve özel bir dünya görüşü olduğundan bahsetti. Akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımının yoğun olduğu programa, alanında uzman bilim insanları konuşmacı olarak katıldı. Bilimsel içeriği ve birbirinden değerli konuşmacıların sunumuyla katılımcıların dikkatini çeken sempozyumda, kişiler ve kişiler arası problemlerin çözümünde dil ve öykünün önemine vurgu yapıldı.

"Tiyatral anlatımlı sunum"

Programa ayrıca Uzman Klinik Psikolog Eren Murat Dinçer, "Bir Dünya Görüşü Olarak Narrative Terapi”, Psikolog Danışman Gülce Nur Dinçer; “Çocuklarla Narrative Terapi ile Uygulamaları”,Psikolog Büşra Yazıcı ve Psikolog Danışman Merve Koca “Kollektif Narrative Terapi Uygulamaları'' sunumları ile alanında uzman konuşmacılar katıldı.

Sunumları ile büyük beğeni alan konuşmacılar kişinin çevresinde ve kendisinde oluşturduğu etkiler üzerine de vurgu yaptı. Psikolog Büşra Yazıcı ve Psikolog Danışman Merve Koca sunumlarında hazırladıkları tiyatral (seyirlik) oyunlarıyla, katılımcılardan büyük alkış aldı. Sunumların sonunda konuşmacılar, katılımcıların merak ettiği soruları cevapladı. Soru ve cevap kısmının ardından konuşmacılara verilen plaket takdimiyle sempozyum tamamlandı.