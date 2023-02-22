Hasarlı evler için çadır alanı çalışmaları başlattı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Gaziantep'in Araban İlçesi Belediyesi, hasar tespit çalışmalarının ardından evleri ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak olan vatandaşlar için kurulacak olan çadırlar için ilk etapta, ilçe merkezindeki Dumlupınar Mahallesindeki Araban belediyesine ait 4 Bin 500 metrekare arsa alanında ön tedbir maksatlı çadır alanı düzenleme çalışması başlatıldı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ''Hasar tespit çalışmaları sonucunda evleri ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak olan vatandaşlarımıza kurulacak çadırlar için Araban Belediyesi olarak ön tedbir maksatlı başlattığımız çadır alanı düzenleme çalışmalarımız devam ediyor'' ifadelerini kullandı.