Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te fıstık bahçesinden topladığı fıstıkları traktöre yükleyerek evine götüren kişi, freni boşalması sonucu devrilen traktörün altında kalarak öldü. Traktörün römorkunda bulunan yeğen Ali Karahan can havliyle traktörden atlarken, oğul Gökhan Karahan ise babasını yalnız bırakmadı.

Kaza, Yavuzeli ilçesine bağlı Nohutalan ile Şenlikçe Mahalleleri arasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde fıstık bahçesine fıstık toplamak için giden Yaşar Karahan, akşam saatlerinde Massey Ferguson marka traktörün römorkun dolmasıyla birlikte oğlu Gökhan ve yeğeni Ali Karahan ile birlikte dönüş yoluna çıktı. Fıstıkları kavlatmak amacıyla fıstık delibi olarak bilinen makinenin bulunduğu fıstık işletme tesisine doğru seyir eden traktörün, yokuş aşağı bir yolda freni tutmadı. Traktörün freni boşalmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Yaşar Karahan virajı alamayarak, yoldan çıktı. Kontrolden çıkan traktörün fıstık yüklü römorku ters dönerken traktör de devrildi. Karahan devrilen traktörün altında kalırken kaza öncesinde traktörden atlayan Yeğen Ali Karahan sıyrıklarla kazayı atlattı. kazada römorkta bulunan Ali Karahan ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirerek, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karahan'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, hafif yaralanan oğlu Gökhan Karahan'a ise ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi. Hastaneye doğru yola çıkan ambulanstaki Gökhan Karahan, kaza nedeniyle girdiği şoktan kurtulması üzerine ise ambulanstan inerek, tekrar olay yerine döndü. Traktörden atlayan ve sağlık ekipleri ile jandarmaya haber veren yeğen Ali Karahan da kazanın hemen ardından olay yerine gelerek Yaşar Karahan'ı traktörün altından kurtarmaya çalıştı.

Sinir krizi geçirdi

Kazada savrulan traktörün römorkundaki fıstıklar yola saçılırken Karahan ailesinin yakınları ise olay yerine akın etti. Feci kaza sonrasındaki manzarayı gören Karahan'ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Güvenlik güçleri ve çevredeki vatandaşlar kazada hafif yaralanan Ali Karahan, Gökhan Karahan ve diğer yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Babasını yalnız bırakmadı

Kaza öncesinde ise römorkta bulunan oğul Gökhan Kayahan ile yeğen Ali Kayahan'ın traktörün freni patladığını fark ettiği ortaya çıktı. Traktördeki Yaşar Karahan'a aşağıya atlaması için sesini duyurmaya çalıştıkları ve sesini duyuramadıkları öğrenildi. Bu durum üzerine ise yeğen Ali Karahan'ın traktörden atlamasını istediği Gökhan Karahan ise babasını yalnız bırakmadı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Karahan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Karahan'ın cenazesi Yavuzeli'nde defnedilirken jandarma kazayla ilgili araştırma başlattı.