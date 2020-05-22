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Hasat esnasında traktör ve römorku gasp edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bezelye hasadı yapan kişinin traktörü ve 2 adet römorku gasp edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bezelye hasadı yapan kişinin traktörü ve 2 adet römorku gasp edildi. Jandarma ekipleri şüphelileri gözaltına alırken, gasp edilen traktör ve römorklar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Bayraktepe Mahallesi'ndeki arazide bezelye hasadı yapan M.İ., olay yerine gelen 3 kişi tarafından gasp edildi. Traktörü ve 2 adet römorku gasp edilen M.İ.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahısların kimliğini tespit etti. Şahısların adresini de belirleyen İslahiye İlçe Jandarma Bölüm Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda F.Ç. (27), A.Ç. (30) ve M.Ç.'yi (27) yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada ise gasp edilen traktör ve römorklar da ele geçirildi.


Şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

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