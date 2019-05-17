Hasat sezonunun ilk buğdayı GTB'de işlem gördü

Yeni hasat sezonunun ilk mahsul buğdayı Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB) işlem gördü. Adana'nın Karataş ilçesinde yetiştirilerek Gaziantep'e getirilen sezonun ilk buğdayı 1 lira 46 kuruştan işlem gördü.

Adana'nın Karataş ilçesi Haylazlı mahallesinde çiftçi Emin Aksoy tarafından yaklaşık 52 dönüm arazi üzerinde hasadı yapılan 2019 yılının ilk mahsul buğdayı piyasaya sürülmek üzere Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası hububat ve bakliyat satış salonlarında, Güneş Tarım Ürünleri Sahibi Kemal Güneş ve Erol Benli tarafından sabah seansında satışa sunulan yılın ilk buğdayı, tüccar ve işletmecilerin yoğun ilgisini gördü.

Yaklaşık 28 ton olduğu belirtilen 2019 yılının ilk ekmeklik buğdayı, kilogramı 1 lira 46 kuruştan alıcı buldu.

Hasat sezonunun ilk mahsul buğdayının genelde Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde yetiştirilerek Gaziantep'e getirildiğini belirten tüccar Kemal Güneş, bu durumun o bölgede bulunan çiftçilerin erken ekim yapmasından ve iklim koşullarından kaynaklandığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl ilk buğday satışını da kendilerinin yaptığını anımsatan Güneş, “Geçen sezonunun ilk buğdayı 5 Mayıs tarihinde Yumurtalık ilçesinden şehrimize getirilmişti. Bu sene hava şartlarından ve yağışların fazla olmasından dolayı ilk mahsul buğday yaklaşık 10 günlük bir gecikmeyle diğer bir Adana ilçesi Karataş'tan şehrimize getirildi. Üreticimiz yaklaşık 52 dönüm tarla üzerinde ekimini yaptığı ürününü normal hasat sezonundan yaklaşık 20-30 gün önce hasat ederek Gaziantep'e getirdi. GTB hububat-bakliyat salonlarında satışa sunduğumuz ürünümüz kilogramı 1 lira 46 kuruştan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bir un fabrikasına satıldı” dedi.

Gaziantep'te satışa sunulan ekmeklik buğday, GTB'de işlem gören senenin ilk mahsul buğdayı olarak kayıtlara geçti.

“Hasat sezonu hayırlı olsun”

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı açıklamada, yeni hasat sezonunun bol kazançlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

GTB'de işlem gören yılın ilk buğday ile artık yeni hasat sezonuna ilk adımların atıldığını kaydeden Akıncı, “Çiftçilerimiz bin bir emek ve alın teri dökerek ürettikleri ürünlerini önümüzdeki günler içerisinde hasat etmeye başlayacaklar. Yeni üretim sezonunun ülkemiz ve şehrimiz adına bol kazançlı ve bereketli geçmesini diliyorum” diye konuştu.