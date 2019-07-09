Haşim Bakbak camisi ibadete açılıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malazgirt mahallesi'ne yapılan Haşim Bakbak Camisi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Göreve geldiği günden bu yana her semte bir sosyal tesis ve cami yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malazgirt Mahallesi'ne yapılan Haşim Bakbak Camisi'nde yapılan çalışmaları ekibiyle yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Camimizi yakında hizmete açacağız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camilerin İslamiyet'in sembolü olduğunu belirterek, “Mahallelerimiz geliştikçe oraların okul, sosyal tesis, park, pazar ve cami ihtiyaçları da belediyemiz tarafından karşılanıyor. Şu anda Malazgirt Mahallemizde inşaatı devam eden Haşim Bakbak Camisi'nde incelemelerde bulunduk. Camimizin inşaat çalışmalarında son aşamaya geldik. İnşallah çok yakın bir zamanda ibadete açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.