Hasta ve yakınlarına akılcı ilaç uyarısı

ANKA Hastanesi'nde, akılcı ilaç kullanımı konusunda hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek amacıyla stant açıldı. Standı ziyaret eden hasta ve yakınlarına ilaç kullanmadan önce doktor kontrolüne gidilmesi, ilacın tavsiye edilen sürede ve dozda kullanılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı. Stantta, akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek amacıyla, sağlık çalışanları tarafından konu hakkında bilgi verilip, broşürler dağıtıldı. Standı ziyaret eden hasta ve hasta yakınlarına ilaç kullanmadan önce doktor kontrolüne gidilmesi, ilacın tavsiye edilen sürede ve dozda kullanılması, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması ve dost tavsiyesiyle hareket edilmemesi gerektiği anlatıldı.

İlaçlar hekim kontrolünde kullanılmalı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, akılcı olmayan ilaç kullanımının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, “İlaçların nasıl kullanıldığı, hangi dozda, hangi sıklıkta ne kadar süre kullanılması gerektiği ve saklama koşulları hakkında hastalarımızı bilinçlendirilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle açtığımız bu stant ile bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. İlaçların yararları olduğu gibi pek çok zararı var. Mesela antibiyotikler sadece hastalık yapan mikroorganizmaları değil, sağlıklı yaşam için gerekli olan faydalı mikroorganizmaları da yok eder. İdeal antibiyotik kullanımı hekim kontrolünde, doğru tanı sonrası etkin dozda ve belirli aralıklarla uygun süreyle olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, gereksiz ilaç kullanımı ilerleyen zamanlarda iç organlarımızı tahrip edebilir. İlaçlar hekim kontrolünde ilaç kullanımı ile ilgili verilen bilgiler doğrultusunda kullanılmalıdır” dedi