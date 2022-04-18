Hasta yakınının öldürdüğü doktor unutulmadı

Gaziantep'te 10 yıl önce bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan ölüm yıldönümünde görev yaptığı hastanede meslektaşları tarafından anıldı.

Gaziantep'te 17 Nisan 2012'de görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan ölümünün 10. yıldönümünde de unutulmadı. Dr. Arslan için görev yaptığı ve ölümünün ardından isminin verildiği Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anma töreni düzenlendi. Sağlık çalışanlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşanırken Dr. Ersin Arslan dualarla anıldı.

Hastanenin bahçesinde düzenlenen anma törenine Başhekim Prof. Dr. Serdar Türkmen ve İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Akmaz'ın yanı sıra hastane çalışanları katıldı.

“Aradan geçen 10 yıla rağmen acımız taze”

Törende konuşan Başhekim Yardımcısı Dr. İbrahim Çelikkıran, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların son bulmasını ümit ettiklerini belirtti. Aradan geçen 10 yıla rağmen acılarının hala taze olduğunu aktaran Dr. Çelikkıran, “Yıllar ve mevsimler hızla geçiyor, yaş alıyoruz, ama Ersin hocamız yaşlanmıyor. Artık O hep 30 yaşında. Çünkü umutlarını, gelecek hayallerini o gün o kanlı önlüğünde bıraktı. Özveri ile tedavi ettiği hastasının yakını tarafından vahşice katledildi. Düşünülmeden ve acımasızca. Peki hayatını kaybeden gerçekten Ersin Arslan mıdır? Kısa yaşamında hayatına dokunduğu ve şifa bulmasına vesile olduğu hastalar ile o hastaların aileleri ve meslek hayatındaki binlerce insanın hayatı değil midir? Özveri ve titizlik içerisinde hazırlanılmış, halk için yetiştirilmiş, bir hayatın canice koparılıp alınması tüm insanlığın ölümünden başka ne olabilir ki'' diye konuştu.