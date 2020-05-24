Hasta ziyaretine giden 48 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'te sağlık problemi yaşayan 90 yaşındaki hastanın korona virüs testi pozitif çıktı. Virüslü olduğunu bilmeyen ve geçmiş olsun ziyaretine giden 48 kişi ise karantinaya alındı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesine bağlı Kozdere Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki E.K. yaşadığı sağlık probleminden dolayı Gaziantep'te tedavi olduktan sonra eve geldi. Ancak bir türlü iyileşemeyen hastaya yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Şahsın korona virüs (Covid-19) testinin pozitif olduğu bilgisini alan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması için İslahiye'ye 16 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi'nde çalışma başlattı.

E.K.'nin virüs taşıdığından habersiz geçmiş olsun ziyaretine gelen komşu ve akrabalar ise tespit edilerek karantinaya alındı. 16 hanede ikamet ettiği öğrenilen 48 kişi 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Jandarma ekipleri temaslı olduğu tespit edilen 16 evin kapı girişlerine bant çekti. Kapının üzerine uyarıcı yazı asıldı. Evler ilçe belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Karantinaya alınan 16 hanede yaşayan şahısların ihtiyaçları İslahiye Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.