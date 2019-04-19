Hastaların duasını aldık

Şahinbey Belediyesi vermiş olduğu birçok önemli çalışmalardan birisi olan hasta ziyaretleri devam ediyor. Şahinbey Belediyemize bağlı Halkla İlişkiler ekibi devlet hastanelerinde ve özel hastanelerdeyatan hastaları ziyaret ederek hediyeler verdi. Hastalara Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun selamını ileten ekip, belediye tarafından hazırlanan içerisinde kolonya, çay,bardak,ve ıslak mendil bulunan hediye paketlerini hastalara hediye etti.

Başkan Tahmazoğlu'na dua ettiler

Şahinbey Belediyemize bağlı Halkla İlişkiler ekibinin ziyaret ettiği hastalar, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'ndan memnun olduklarını belirterek, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Başkanımızın hizmetlerinden memnununuz Allah ondan razı olsun. Şahinbey bölgesini geliştirdi. Yoksulları ev sahibi yapıyor. Gece gündüz vatandaşlar için çalışıyor. Bu anlamlı hediyelerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.