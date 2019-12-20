Hastalıklı fideler imha edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Jandarma ve Polis ortak kontrol noktasında denetim yapan Jandarma ekipleri hastalıklı ve sertifikasız zeytin fidesi ele geçirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan jandarma ve polisin ortak kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan 5 araçta toplamda bin 600 adet zeytin fidesi ele geçirildi. Ele geçirilen sertifikasız zeytinleri kontrol edilmesi için jandarma ekipleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından yapılan sorgu ve inceleme sonrasında ele geçirilen zeytin fidelerinin dal kanseri hastalığı bulunduğu belirlendi.

Tespit edilen dal kanseri hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğundan bahçeler için riskli olduğu ve karantina kapsamında olduğu için zeytin fidanları yakılarak imha edildi.