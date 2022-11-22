Hastane çalışanlarına Metin Hara ile etkili iletişim semineri

Hatem Hastanesi tarafından Tüm Emlakçılar Odası konferans salonunda düzenlenen söyleşide Kişisel Gelişim Uzmanı Metin Hara, kendisinin de sağlık çalışanı olduğunu hatırlatarak, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları en iyi bilenlerden biri olduğunu ifade etti. Stres ile baş etme yöntemlerini anlatan Hara, en iyi yöntemin ise empati olduğunu ifade etti. Hasta ve hasta yakınlarına empati ile yaklaşılmasını isteyen Hara, "Sizler gibi sağlık çalışanıyım. Aslında Çapa mezunu bir fizyoterapistim. Çok uzun zamandır fizyoterapistlik yapmıyor olsam da aslında insan sağlığı ve yaşam kalitesini artırmaya çalışıyorum. Yaklaşık 21 yıl oldu. İnsanların hayatına dokunmaya çalışıyorum. Gerek hastane koridorlarında gerekse hastanenin dışında çok bekledim. Özelliklede hastaneler ile çalıştığımda duygusal oluyorum. Benim babam İki trafik kazası geçirdi. Annem ise kanser ile yaklaşık 18 yıl boyunca mücadele etti. O yüzden hastanenin, bankosunun gerisinde olmayı da yaşadım. Bankonun diğer tarafında olup gözü yaşlı bir şekilde haber beklemeyi de yaşadım. Sizi her halde sayılı iyi anlayanlardan biri olacağımı düşünüyorum. Sağlık çalışanı olmak gerçekten çok zor ve meşakkatli bir iş '' dedi. Hara, hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların sakin olması gerektiğini, empati kurarak birbirlerine yaklaşması halinde problemlerin büyük bölümünün çözüleceğini ifade etti.

Başhekim Dr. Hüseyin Esen, Metin Hara'ya, çiçek vererek teşekkür ettiği program, hastane çalışanlarının Metin Hara ile hatıra fotoğraf çektirmesiyle program sona erdi.