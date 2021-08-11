Hastane yolunda asfalt çalışması başlatıldı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, çalışmalar nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilçemizin yaşam standartlarının ve kalitesinin arttırılması amacıyla gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezimizdeki Turgut Özal Mahallesindeki 800 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki çift yönlü hastane yolunun ulaşımını rahatlatmak için sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen hastane yolu sıcak asfalt çalışmalarında 3 yüz metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki İmam-Hatip Lisesi yolun da sıcak asfalt yapılacağını ve her iki yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgenin trafiğinin rahatlaması sağlanacağını belirten Başkan Doğru,Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.