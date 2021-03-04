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Hastanede işe yerleştirme vaadiyle 9 kişiyi dolandırdı

Gaziantep’te hastanede işe yerleştirme vaadiyle 9 kişiyi dolandırılan şahıs polis operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'te hastanede işe yerleştirme vaadiyle 9 kişiyi dolandırılan şahıs polis operasyonu ile yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep'te bir kişi ismi açıklanmayan bir hastanede teknisyen, temizlik ve evrak kayıt gibi bölümlerde işe yerleştirme vaadiyle 9 farklı kişiyi dolandırdı. Mağdurların ihbarı üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın benzer suçtan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi.


Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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