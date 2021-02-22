Hastaneler bölgesinin trafiği yeni ulaşım projesiyle rahatlayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hastaneler bölgesi olarak adlandırılan Mücahitler Mahallesi'nde ki hastane ve otellerin yoğunlukta bulunduğu alanın ulaşımını rahatlatmak giriş ve çıkış yol bağlantılarının sayısını artırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi GAZİRAY Projesi'nde şehrin içinden geçen 5 kilometrelik bölümünün yer altına alınmasıyla birlikte ortaya çıkan bölgeye yeni 5 kilometrelik bir yol yapacak. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinden hastaneler bölgesine yeni tek yönlü iki şeritli yol açılacak. Bu sayede bölgeye ulaşım hızlanacak. Bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşlar için tek yönlü bir yol düzenlemesi yapılarak alternatif yollarla birlikte hızlı bir şekilde ayrılmaları sağlanacak. Araç park sorunu içinse hastaneler bölgesine yeni bir otopark çalışması yapılacak.

GAZİRAY'ın yer altına alınan bölümünün 200 bin metrekarelik alanda yol çalışmasının yanı sıra üst kısımda değerlendirilerek çevre düzenlemesi, yeşil alan, bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturulacak. Bölgeye yapılacak çalışmalarla birlikte yeni bir cazibe merkezi oluşturulacak.

"Yapılan yatırımlarla şehir sınıf atlıyor"

Hastaneler bölgesinde yapılacak çalışmalar hakkında alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurumun bütün birimleriyle şehrin yaşam kalitesini yükseltmek için çok büyük bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Buda ciddi bir altyapı gerektiriyor. Vicdanen o kadar rahatım ki. GAZİRAY'ın 25 kilometresinin 5 kilometresini şehrin kalbinde yer altına almayı başaran bir ekibiz. Bu bir ekip çalışması. Ankara'da çok güçlüyüz. Vekillerimiz ve valimiz ile birlikte projeleri çok hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Şehrin kalbinde 5 kilometreyi yer altına alarak aslında metro getirdik. Hep başkalarının hikayelerini okuduk, başarılarını konuştuk artık kendi hikayemizi, kendi yerli ve milli başarımızı yazıyoruz ve bu yapılan çalışmaları bu dönemin başarısı olarak nesilden nesile aktaracak. 25 kilometrelik hafif yaylı sistemin 2 hattı hızlı tren. 10 kilometrelik tünel delerek bir taraftan Nurdağı'ndan geliyor. GAZİRAY ile de diğer iki hatta günde 100 bin kişi taşıyacağız. Ama en önemli kısım buraydı 5 kilometreyi yer altına almaktı. Bunun üzerine bir kısmı da 200 bin metrekarelik alanda hem otopark sorunun çözüldüğü hem bisiklet yollarının yapıldığı hem de yeşil alanın bulunduğu, büyük bir fırsat oluşturdu burası. 16 istasyonun her birinde çevre düzenlemesi, sanatı, tasarımı, ulaşım altyapısıyla şehir sınıf atlıyor. Bunu yaparken, buradaki otel, hastane işyeri ve konut sahipleriyle oturup beraber çalışıyoruz. Ne yapacağımızı onlara anlattık, onların görüş ve önerilerini aldık ve kararı uygulayarak fen işlerimiz altyapı işine, kent estetiğimiz de tasarımını çalışıyor. Bütün sorunlarının çözüleceği bu bölgeye insanlar geldiğinde farkı görmüş olacak” diye konuştu.