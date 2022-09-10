Hatalı sollama faciaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te hatalı sollama yapan minibüsün, karşı yönden gelen kamyon ve hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep- Şanlıurfa karayolunun 54. kilometresi Nizip ilçesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa istikametinden 01 AJM 257 plakalı minibüs ile Gaziantep istikametine giden Erhan Casun, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen Ahmet O.'nun kullandığı 27 N 6009 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs daha sonra Bekir D.'nin kullandığı 27 ND 880 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Erhan Casun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Resul Alıç da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.