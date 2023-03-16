Hatem Hastanesi kadrosunu genişletiyor

Esra Ülker'i bünyesine kattı.

Uzm. Dr. Esra Ülker, 1984 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2009 yılında mezun olan Dr. Ülker, 2010 ve 2015 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 'nda ihtisasını tamamladı. Uzmanlık eğitimi sonrasında Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği ardından da İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görev yapmış olan Dr. Ülker, mesleki çalışmalarına 2023 yılından itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde devam ediyor

Özel Hatem Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Esra Ülker'in, Şeker Hastalığı (Diabates Mellitus) , Hipertansiyon, Troid Hastalıkları, Kan Hastalıkları, Kolesterol, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Romatizmal Hastalıklar, Metabolik Sendrom (Kolesterol Yükseklikleri, Gut Hastalığı, Karaciğer Yağlanması ve diğer Metabolizma Hastalıkları, Hormon ve Hormonla İlişkili Hastalıklar, Kronik Yorgunluk Sendromu ve İlişkili Durumların Tanı ve Tedavisi, Böbrek ve Böbrek Yetmezliği ile İlişkili Hastalıklar tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor. İyi derecede İngilizce bilen Uzm. Dr. Esra Ülker, uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı. Türk dahili ve cerrahi bilimler yoğun bakım derneği ve Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Temel Yoğun Bakım' kursu, 53'üncü Ulusal Diyabet Kongresi, 18. İç Hastalıkları Kongresi alanlarında katılmış olduğu kurs, kongre ve sertifikalarıdır.