Hatem Hastanesi'nden bayram mesajı

Hüseyin Esen, Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Başhekim Dr. Hüseyin Esen, mesajında bayramların birlik ve beraberliğin sağlanmasında, toplumda millet olma şuurunun kuvvetlenmesinde büyük rol oynadığını belirterek, "Tüm dünyayı kasıp kavuran salgın nedeniyle sevdiklerimize büyük hasret duyduk. Sağlık çalışanlarımız yılmadan özveriyle ön safhada mücadele ederek mesleklerini icra ettiler. Salgınla mücadeleyle birlikte uzun bir aradan sonra bu bayramı sevdiklerimizle birlikte geçirme şansını yakalamış bulunduk. Ancak salgın tam olarak bitmiş değil. Bu nedenle hem kendimizin hem de sevdiklerimizin sağlığı için covid 19'a karşı tedbirli olmaya devam etmemiz gerekiyor. Küçük ihmallerin kendimize, sevdiklerimize ve topluma zarar verdiğini unutmayalım. Maske, mesafe, hijyen kurallarını bu bayramda da göz ardı etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta kahraman sağlık çalışanları olmak üzere, tüm halkımızın Kurban bayramını kutlar, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ederim" ifadelerini verdi.