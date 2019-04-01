HATEM'de Obezite Cerrahisi ile yaşam kalitesini artırdı

Gaziantep'te yaşayan 28 yaşındaki genç kadın, yıllardır mücadele ettiği fazla kilolarından kurtulup, yaşam kalitesini artırmak isteyince çareyi obezite cerrahisinde buldu.

Birçok diyet yapmasına rağmen kilolarından kurtulamayan genç kadın, Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından 104 kilo olan genç kadın için “Sleevegastrektomi” (tüp mide) ameliyatı yapılmasına karar verildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası genç kadın 1 ayda 15 kilogram verdi.

Yaşam kalitesini yükseltmeye başladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden genç kadın ‘Yıllardır kilo vermek için pek çok yöntem denedim fakat olmadı. Bu duruma daha fazla dayanamayarak çözüm arayışına girdim ve birçok araştırma yaptım. Araştırmalarım neticesinde Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'ı tercih ettim. Ameliyatım başarılı bir şekilde geçti. Kısa sürede ayağa kalkıp yürüyebildim. Bir ayda 15 kilo verdim. Verdiğim kilolarla hayata bakışım değişti. Çevremdeki herkes bendeki değişimi hemen fark edip 'Çok değişmiş, çok güzel olmuşsun' diyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ameliyatımı başarıyla gerçekleştiren doktorum Emin bey ve Hatem Hastanesi çalışanlarına minnettarım' dedi.

Tüp mide ameliyatının gayet başarılı geçtiğini ifade eden Op.Dr. Yılmaz ise, “Vücut kitle indeksi 41 olan hastanın bariatrik cerrahi işlemi laparoskopik olarak uygulandı. Bu ameliyat kapalı teknikle gerçekleştirdiğimiz bir ameliyattır. Hastamız ameliyat sonrası 2 gün içinde ağrısız, sızısız ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Hastamızda 1 ayda 15 kilo kaybı gerçekleşti. Böylece hastamız daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürecektir” diye konuştu.