İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

HATEM'de Obezite Cerrahisi ile yaşam kalitesini artırdı

Gaziantep’te yaşayan 28 yaşındaki genç kadın, yıllardır mücadele ettiği fazla kilolarından kurtulup, yaşam kalitesini artırmak isteyince çareyi obezite cerrahisinde buldu.

Gaziantep'te yaşayan 28 yaşındaki genç kadın, yıllardır mücadele ettiği fazla kilolarından kurtulup, yaşam kalitesini artırmak isteyince çareyi obezite cerrahisinde buldu.


Birçok diyet yapmasına rağmen kilolarından kurtulamayan genç kadın, Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından 104 kilo olan genç kadın için “Sleevegastrektomi” (tüp mide) ameliyatı yapılmasına karar verildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası genç kadın 1 ayda 15 kilogram verdi.


Yaşam kalitesini yükseltmeye başladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden genç kadın ‘Yıllardır kilo vermek için pek çok yöntem denedim fakat olmadı. Bu duruma daha fazla dayanamayarak çözüm arayışına girdim ve birçok araştırma yaptım. Araştırmalarım neticesinde Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'ı tercih ettim. Ameliyatım başarılı bir şekilde geçti. Kısa sürede ayağa kalkıp yürüyebildim. Bir ayda 15 kilo verdim. Verdiğim kilolarla hayata bakışım değişti. Çevremdeki herkes bendeki değişimi hemen fark edip 'Çok değişmiş, çok güzel olmuşsun' diyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ameliyatımı başarıyla gerçekleştiren doktorum Emin bey ve Hatem Hastanesi çalışanlarına minnettarım' dedi.


Tüp mide ameliyatının gayet başarılı geçtiğini ifade eden Op.Dr. Yılmaz ise, “Vücut kitle indeksi 41 olan hastanın bariatrik cerrahi işlemi laparoskopik olarak uygulandı. Bu ameliyat kapalı teknikle gerçekleştirdiğimiz bir ameliyattır. Hastamız ameliyat sonrası 2 gün içinde ağrısız, sızısız ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Hastamızda 1 ayda 15 kilo kaybı gerçekleşti. Böylece hastamız daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürecektir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.