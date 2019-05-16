HATEM'de şeker hastalığına veda ettiler

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşında ki Mehmet Eftal Bağlayan ve İstanbul'da ikamet eden 52 yaşında ki Çağatay Deliktaş Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Emin Yılmaz tarafından uygulanan diyabet cerrahisi ile sağlıklarına kavuştu.

Şeker ameliyatı için İstanbul'dan Gaziantep'e gelen Çağatay Deliktaş birçok araştırma yaptı ve tavsiye üzerine Gaziantep Özel Hatem Hastanesini tercih etti. Yüksek dozda insülin ve ilaç kullanmasına rağmen şekeri 400-500 olan Çağatay Deliktaş'ın başarılı geçen ameliyatının ardından şeker seviyesi ilaçsız olarak 170'e düştü ve 4 günün sonunda şifa ile taburcu edildi. Kendisini Dr. Emin beye emanet ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Gaziantep'te ikamet eden Eftal Bağlayan ise kilolarından ve kontrolsüz giden şeker hastalığından şikayetçiydi. Tavsiyeler üzerine Dr. Emin beye gelerek metabolik cerrahi ameliyatı yaptırmaya karar verdi. Başarılı geçen operasyon sonrası Eftal Bağlayan 1 haftada 7 kilo verdi, şekeri ise 300-400'lerden 100'lerin altına düştü.

Başarılı operasyonlara imza atan Dr. Emin Yılmaz' “Şeker hastalarının öncelikle diyetine ve egzersizlerine uyması gerekir. İlaçla, insülinle ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan Tip 2 şeker hastalarında diyabet cerrahisi ameliyatlarıyla hastanın kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Şeker ameliyatı laparoskopik yöntemle altı adet 5 milimetrelik küçük kesiden yapılır. İlk olarak iştah olayını azaltmak için midenin bir bölümü çıkarılır ve daha sonra ince bağırsağın son 2 buçuk metrelik bölümü mideyle birleştirilir. İnce bağırsağın son kısmından salgılanan bir takım hormonlar hem pankreastan insülün üretimini arttırır hem de insülün tüm vücuttaki etkinliğini arttırır. Ameliyatlar kapalı yöntemle yapıldığı için hastalar ameliyattan sonra erken dönemde işlerinin başına dönebiliyorlar" şeklinde konuştu.