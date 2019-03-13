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Hatem'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Özel Hatem Hastanesi ve Hatem Okulları Genel Müdürü Dr.

Yusuf Sermet Kileci, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.


Genel Müdür Yusuf Sermet Kileci, ozünde insana hizmet etmek ve hayat kurtarmak olan bu onurlu mesleğin , yoğun bir sevgi ve özveriyle icra edildiğini vurguladı. 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Dr. Kileci, "Zorlu bir eğitim süreciyle başlayan hekimlik, daima yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi, teknolojiyi takip etmeyi, bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren bir meslektir. Bu doğrultuda bilime ve insanlığa hizmet noktasında çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Fedakar hekim ve sağlık çalışanlarımız, bu kutsal görevlerini yaparken gece- gündüz , yağmur- çamur , bayram -tatil demeden büyük bir özveriyle durmadan var gücüyle çalışarak insan sağlığına hizmet etmektedirler" dedi.


Sağlıklı bir hayatın insanların vazgeçemeyeceği temel bir hak olduğunu da ifade eden Kileci, "Büyük özveri ve üstün gayret sarf ederek, sağlıklı toplum olabilme yolunda mesleki aşk ve şevkle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen başta Hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

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