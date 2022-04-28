İhlas Haber Ajansı

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Hatem'den bayram mesajı

Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Okan Aytaç, bayramların dargınlıkların giderildiği, birlik ve beraberliğin kuvvetlendiği, paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu belirtti.


Okan Aytaç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramlar, manevi değerlerimizi en güzel şekilde yaşamamıza vesile olan, sağladığı hoşgörü ortamıyla toplumumuzun kenetlendiği en güzel günlerdir. Zorlu geçen pandemi döneminde kısıtlamaların bir bölümünün kaldırılmasıyla bu bayramda sevdiklerimizle bir arada olacağız. Ziyaretlerin kontrollü ve tedbiri elden bırakmadan gerçekleştirilmesi önemli. Bu duygu ve düşüncelerle başta kahraman sağlık çalışanları olmak üzere, tüm halkımızın Ramazan bayramını kutlar, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

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