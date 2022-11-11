Hatipoğlu Peygamber'imizin aleyhindeki algıyı yıktı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü, ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. Peygamber'in Hz. Aişe ile evlendiğinde 9 yaşında olduğu iddialarına açıklık getirdi. Hatipoğlu, “Hz. Aişe'nin Peygamberimizle evlendiğinde yaşı 17 civarındaydı. Hz. Aişe'nin Peygamberimizle evlendiğinde 9 yaşında olduğu iddiası tarihsel gerçeklerle uyuşmamaktadır. Böyle bir iddia İslamofobik kurgularla dillendirilmiştir” dedi.

Televizyon programlarıyla milyonları ekran başına toplayan Eserleriyle son günlerde Z Kuşağı'nın ilgisini çeken Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamberimizle, Hz. Aişe evliğine dair çok önemli ve tarihi bilgiler paylaştı. Hatipğlu, Hz. Aişe'nin yaşından hareketle Hz. Peygamber'i karalama faaliyeti yürütüldüğünü kaydetti.

Türkiye'deki gençlerin en çok güvendiği ünlülerin başında gelen ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. Peygamber'in Hz. Aişe ile evlendiğinde 9 yaşında olduğu iddialarına Oxford Üniversitesinde İslam Tarihi uzmanı olan Joshua Little'ın hazırladığı doktora tezini örnek gösterdi.

Konu hakkında düşüncelerini kaleme alan Hatioğlu, şu ifadelere yer verdi: Bazı çevreler Hz. Aişe'nin evlendiğinde 9 yaşında olduğu iddiasını sıkça dillendirerek Hz. Peygamber'in yaşı küçük bir hanımla evlendiği algısını yaymaya çalışıyorlar. Bu elbette yeni bir yöntem değil. Hz. Aişe'nin yaşından hareketle Hz. Peygamber'i karalama faaliyeti sinsice ve organize bir şekilde yıllarca uygulanmaya konulmuştur. Bu konuyla ilgili şunları söyleyebiliriz:

“1400 sene önce doğumda sağlıklı bir kimlik tespiti yapılmadığı için çoğu kez insanların ölümlerinden hareketle doğum yaşları tespit edilmeye çalışılmıştır. Hz. Aişe hakkındaki tespitte de hem ablası olan Hz. Esma hem de Hz. Fatıma'nın yaşından yararlanılmıştır. Hz. Esma, Hz. Aişe'nin baba bir kardeşidir. Hz. Esma, Hz. Aişe'den 10 yaş büyüktür. Hicret sırasında evli olan Hz. Esma, Abdullah'a hamileydi. Hz. Esma bu dönemde 27 yaşındaydı. Hz. Esma, hicri 73 yılında vefat ettiğinde ise 100 yaşındaydı. Bu durumda Hz. Aişe'nin Peygamberimizle evlendiğinde yaşı 17 civarındaydı. Bazı kaynaklara göre Hz. Aişe ile Hz. Fatıma yaşıttılar. Hz. Fatıma'nın doğumu ise Peygamberliğin ilanından 5 yıl önceydi. Buna Mekke'deki 13 yıl eklenirse hicret sırasında Hz. Fatıma'nın yaşı 18 civarındaydı. Hz. Aişe de (Medine'de evlendiğine göre) 20 yaş civarındaydı. Hz. Fatıma'nın da Medine'de evlendiği göz önünde tutulursa onun da yaşı 20 civarındaydı. Oxford Üniversitesi'nde İslam tarihi uzmanı olan Joshua Little'ın hazırladığı doktora tezinde şu sonuca varıldı: Hz. Aişe'nin Peygamberimizle evlendiğinde 9 yaşında olduğu iddiası tarihsel gerçeklerle uyuşmamaktadır. Böyle bir iddianın İslamofobik kurgularla dillendirildiğini söyleyen Little, rivayete ayrıca bir ravi açısından da tenkit yöneltmiştir. Sonuç olarak Hz. Peygamber'in, Hz. Aişe ile olan evliliği Medine'de herkesçe kabul görmüştür. Bu evlilikte Hz. Aişe'nin yaşı 17 civarındaydı”