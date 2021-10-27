Hatipoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Dr. Nihat Hatipoğlu, Cumhuriyetinin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan milletimizin onurlu ve haklı mücadelesinin ürünü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, mesajında Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu topraklarının büyük kısmının emperyalist devletler tarafından işgal edildiğini hatırlatarak, "Millet olarak bir Cumhuriyet Bayramını daha coşku ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu nedenle Cumhuriyetimize ve kazanımlarına sahip çıkmak herkesin görevidir. Milletimizin her ferdinin bu görevi yerine getirerek Cumhuriyetimizin ebediyen yaşayacağına olan inancımız tamdır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü kutlarken, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunmasında canlarını hiçe saymış şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bütün milletimizin Cumhuriyet bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.