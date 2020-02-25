Havalimanına Gaziantepli Müdür Yardımcısı atandı

Başmüdürü Alaattin Kırcı'nın görevden alındığı Gaziantep Havalimanı'na Baş Müdür Yardımcılığı'na atama yapıldı. Erzurum Havalimanı'nda Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak görev yapan Mehmet Sarıbayındır Gaziantep Havalimanı Başmüdür Yardımcılığı'na getirildi.

Yapılan son atamanın ardından ise Havalimanı Başmüdürünün kim olacağı merakla bekleniyor.