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Havaya ateş açan magandalar yakalandı

Gaziantep’te havaya ateş açan ve bir kadının da yaralanmasına neden olan 2 maganda yakalandı.

Gaziantep'te havaya ateş açan ve bir kadının da yaralanmasına neden olan 2 maganda yakalandı.


Olay, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesinde 4 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirsiz 2 kişi rast gele havaya ateş ederek kaçtı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın maganda kurşunuyla yaralandı. Olayın ardından harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli suç aletleri olan tüfek ve silah ile birlikte yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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