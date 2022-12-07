Hayalindeki saçlara fototerapi ile kavuştu

Alopesi Areata hastalığı ile mücadele eden 11 yaşındaki Esila Aktürk, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde uygulanan saçlı deri fototerapisi ile hayalindeki saçlara kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan ve 1,5 yıldır Alopesi Areata ile mücadele eden 11 yaşındaki Esila Aktürk, birçok sağlık kurumuna gidip, farklı tedaviler görse de, sorununa çare bulamadı. Tam ümidini kaybetmişken, ANKA Hastanesi'ne başvuran Aktürk, Dermatoloji Uzmanı Dr. Sait Mavi'nin uyguladığı Saçlı Deri Fototerapisi ve ilaçlı tedavi yönteminin ardından saçlarına kavuştu. Alopesi Areata hastalığı nedeniyle saçları dökülen Esila Aktürk'ün tedavisine yaklaşık bir yıl önce Anka Dermatoloji Kliniği'nde başlandı. Bu süre boyunca saçlarının çıkmasını sabırla bekleyen minik Esila tedavi bitiminde uzun saçlara kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Esila duygularını şu sözlerle ifade etti: “ANKA Hastanesi'ne yaklaşık bir yıl önce başvurdum. Tedaviye ilk başladığım sıralarda tek bir saç telim bile yoktu. Bu tedavide çok sabırlı olmak gerekiyor. 6 ay tek bir saç teli için bekledim. 6 ay sonunda da saçlarım çıkmaya başladı. Şu an çok ama çok mutluyum. Bu hastalıkla mücadele edenler ümidini kaybetmesin. Doktorum Sait Mavi ve ANKA çalışanlarına teşekkür ederim.”

Esila Mavi'nin annesi Rahime Aktürk, Dr. Mavi'nin çok başarılı bir doktor olduğunu ve ekibin profesyonel yaklaşımından memnun kaldığını belirterek, “Özellikle ANKA Dermatoloji Kliniği ekibine tedavi sürecinde desteğinden dolayı çok teşekkür ederim. Tedavi olumlu yanıt verdiği için ve kızım saçlarına kavuştuğu için çok mutluyuz. Bu süreçte sabırlı olmanın tedavi sürecinde ne kadar önemli olduğunu anladık.” diye konuştu.