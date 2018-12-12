Hayaller, siyah beyaz yansıtılıyor

Kadınların boşa geçecek zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için önemli fırsatlar sunan Şehitkamil Belediyesi, verdiği kurslarla kadınların hayallerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. Açtığı meslek edindirme kurslarıyla kadınların hayatlarını değiştiren Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki üretken kadın sayısını arttırıyor.

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokalinde açılan Karakalem Resim Kursu'na katılan kadınlar, karakalem tekniğini uzmanından öğreniyor. Sabır ve dikkat gerektiren karakalem kursuna katılan kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde becerilerini de kullanarak birbirinden güzel eserlere hayat veriyor. Kursa katılan kadınlar, resim yaparak üzerlerindeki negatif enerjiden, sorun, sıkıntı ve stresten kurtulduklarını aktardı. Yaptıkları eserlerin kendileri ve sevdikleri için mutluluk kaynağı olduğunu kaydeden kadınlar, üretmenin hazzını yaşadıklarını ifade ettiler.

“Kurs 3 buçuk ay devam edecek”

Her türlü portre ve obje üzerine çalışma yaptıklarını kaydeden Hanımlar Lokali Karakalem Öğretmeni Serap Atik, “Kursumuz yaklaşık 1 ay önce başladı. Karakalem tekniğini kullanarak her türlü obje ve portre çalışması yapıyoruz. Burada gayet neşeli, rahat, uyumlu bir ortam var. Kurs yaklaşık 3 buçuk ay devam edecek. Böyle bir ortamı bize ve kursiyerlerimize sağladığı için Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Buradaki ortam süper”

Yeni şeyler üretmenin keyfini yaşayan 63 yaşındaki kursiyer Selva Özkirişçi, “Ev hanımıyım ama terzilikle uğraşıyorum. Birkaç yıldır bu kursa gelmek istiyordum. Kısmet bu seneymiş. Allah'a şükür ki iyi bir hoca ve yeni arkadaşlarla tanışmayı nasip etti. Acemiyim, yapmaya çalışıyorum. İlk başta objeler üzerine çalıştık. Kareler, dikdörtgenler, daireler yaptık. Şu anda ölçüyü öğreniyoruz. En zor bölüm de buymuş. Amma ve lakin başarırız inşallah. Buradaki ortam süper. Nasıl evden koşup geliyorum anlatamam size. Burada huzur var, kafamı dinliyorum. Yeni bir şeyler üretmek, kendin bir şeyler yapmak bence çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

En güzel tarafı kendimizi ifade etmemiz oluyor

Kursiyer Aktuğ Tanrıverdi ise kısa süre içerisinde öğrendikleri bilgilere bağlı başarılı çalışmalar yaptıklarını belirtti. Tanrıverdi, “Kursa çok severek ve isteyerek katılıyorum. Daha önce merak ettiğim ve ‘acaba yapabilir miyim, zorlanır mıyım' diye düşündüğüm bir kurstu. Ama kısa zaman içerisinde çok başarılı ve güzel çalışmalar ortaya çıkardık. En güzel tarafı kendimizi ifade etmemiz oluyor. İçimizden ne geliyorsa kalem vasıtasıyla kağıda yansıtıyoruz. Önümüzdeki sene de devam etmek istiyorum. Mutluyum. Belediyemize, böyle bir kurs açtığı için çok teşekkür ediyorum. Hocamızdan da çok memnunuz. Bizim için sağlanan fiziki ortamdan da çok memnunuz” diye konuştu.