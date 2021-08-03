Hayallerindeki mesleğe zorlu parkurlarda hazırlanıyorlar

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu'nda Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Spor Bilimleri Fakülteleri Sınavı'na hazırlanan gençlerin yoğun mesaisi devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla hayal ettikleri üniversiteye bir adım daha yaklaşan öğrencilere, farklı üniversitelerin parkur içeriklerine göre eğitimler veriliyor.

Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu'nun 1. döneminde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavları spor mülakatlarına hazırlanan kursiyerlerin elde ettiği başarılı sonuçların ardından Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) ve Spor Bilimleri Fakülteleri Sınavı'na hazırlanan öğrencilerden benzeri bir performans bekleyen Şehitkamil Belediyesi, parkur sınavları öncesinde salonda yapılan hummalı çalışmaların yanı sıra gençlere hayal ettikleri üniversitelerin sınav içerikleriyle ilgili rehberlik hizmetleri de sunuyor. Beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi olmak isteyen kursiyerler, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren spor salonları, fitness merkezleri ve stadyumlarda çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet etmek isteyen adayların ilk hayali ise hedefledikleri lisans eğitimini tamamlamanın ardından kendileri gibi sportmen bireyler yetiştirmek.

Başarılı gençler spore değer katacak

Üniversitelerin düzenleyeceği özel yetenek sınavları öncesinde değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, BESYO sınavlarına hazırlanan kursiyerlerin uzun soluklu bir eğitim maratonundan geçtiklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Meslek edindirme kurslarına büyük önem veriyoruz. Bu konuda gençlerimizin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri de meslek gruplarına özgü özel yetenek sınavları. Bugüne kadar birçok kursiyerimizin hayallerine yürürken yanlarında olduk. İnşallah onlar da eğitimlerini tamamlayıp mesleğe başladıklarında görevlerini en iyi şekilde icra edecekler. BESYO sınavlarına hazırlanan kursiyerlerimiz de uzun soluklu bir eğitim maratonundan geçtiler. İnşallah onlar da hayal ettikleri üniversitelerde aldıkları eğitimlerin ardından spora değer katacak çalışmalara imza atacaklar. Ben, hepsine yürekten başarılar diliyorum.”

"Özel yetenek sınavlarına hazırlık kursu bizim için çok değerli"

Sınava hazırlanan kursiyerlerden Burak Çiloğlu, sınavlara hazırlık ortamının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarının ardından değerlendirmelerde bulunan kursiyer Çiloğlu, şunları söyledi:

“Şehitkamil Belediyemiz tarafından yürütülen Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu, sunduğu imkanlarla benim ve benim gibi sınavlara hazırlanan arkadaşlarım için çok değerli bir ortam. Parkur sınavlarına hazırlık notasında tüm detaylar düşünülmüş. İnşallah sınavlarda başarılı olup hedeflediğimiz alanda aldığımız eğitimlerin ardından Gaziantep ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet edeceğiz. Bizlere bu imkanları sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere tüm hocalarımıza ve çalışmaları gerçekleştirdiğimiz tesislerin kıymetli çalışanlarına tüm arkadaşlarımız adına çok teşekkür ederim.”