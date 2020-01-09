Hayati İnanç'ı Gazianteplilerle buluştu

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansa AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Konferansta kongre merkezinin tüm salonları dolup taşarken konferansı 5.000 kişi izledi. Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kendini tanıtarak başladığı konferansta Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, Divan Edebiyatındaki derinlik ve zenginliği anlatarak “Öyle bir millet ki şairi de ihtişamlı göz kamaştırıcı. Dağdaki çobanda, tahttaki sultanda şair. Sadece 18 yüzyılda 10.000'in üzerinde divan şairi yetiştirmişiz” dedi.

İnanç, Hz. Mevlana'dan şiirler okuyarak, insanın dünyadaki yaşam manasını, edebiyatın ve şiirin insan hayatındaki etkisini, kendi hayatından kesitler vererek anlattı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, verilen konferanstan dolayı Eğitimci-Yazar Hayati İnanç'a teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Eğitimci-Yazar Hayati İnanç'a teşekkür ederek, önümüzdeki günler için kendisini Gaziantep'e tekrar davet etti.