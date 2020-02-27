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Hayati Yazıcı Şehitkamil Sanat Merkezi'nde inceleme yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde(ŞSM) yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde(ŞSM) yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Yazıcı'ya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadoğlu tarafından, merkez ile ilgili bilgiler verildi.


Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) düzenlenen 19. Dönem Siyaset Akademisi programına katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Siyaset Akademisi'nde ilk dersi verdikten sonra ŞSM'yi Başkan Rıdvan Fadıloğlu eşliğinde gezdi. Rıdvan Fadıloğlu; Hayati Yazıcı'ya, ŞSM'ye ilişkin teknik bilginin yanı sıra işleyiş ile ilgili bilgiler verdi.


İlk olarak ŞSM Sanat Galerisi'nde Gaziantep'e Gazilik Unvanı verilişinin 99. yılı etkinlikleri kapsamında açılan Çizgilerle Ayntab Gravür Resim Sergisi gezildi. ŞSM Piyano Atölyesi'nde işlenen dersin ardından ŞSM Sanat Kütüphanesi gezildi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ŞSM'den yararlanan kursiyerlerle kültür-sanat konularında sohbet etti.

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