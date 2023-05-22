Hayatını kaybeden gencin cenazesini tramvayın altından itfaiye çıkardı

Gaziantep'te çöp atmaya giderken tramvayın altında kalan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, itfaiye kurtarma ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarıldı.

Kaza, Sarıgüllük Mahallesi 25 Aralık Tramvay durağında meydana geldi. Çöp atmaya giderken karşıdan karşıya geçmek için tramvay yoluna giren 15 yaşındaki Mehmet Şerif Yaşar'a tramvay çarptı. Tramvayın çarptığı çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların olayı 112'ye bildirmesiyle olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Şerif Yaşar'ın cenazesi itfaiye ve tramvay hattında görevli teknik ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Çocuğun cenazesi, cenaze aracıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.