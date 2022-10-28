HAYDİ büfeleri, 45 günde 1 milyon ekmek satışına ulaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın daha uygun fiyata kaliteli ekmek tüketimini sağlamak için hayata geçirdiği Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri (HAYDİ), 45 günde 1 milyon ekmek satışına ulaştı.

İlk olarak 12 Eylül 2022 tarihinde satışa başlayan ve bugüne kadar 19 noktada hizmet vermeye devam eden HAYDİ, uygun fiyatıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Endüstri meslek liselerinde günlük 30 bin ekmeğin üretiminin yapılarak satışa çıkarıldığı büfeler vatandaşların daha ucuza ekmek almalarını sağlayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Büfe sayısı 110'a çıkarılacak

Kalitesiyle Gazi şehirlilerin beğenisini toplayan HAYDİ büfeleri kısa vadede büfe sayısını 50'ye, üretim kapasitesini ise günlük 50 bin ekmeğe çıkaracak. Projenin ilerleyen zamanlarındaysa Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde toplamda 110 büfenin olması ön görülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Halk Ekmek Projesi Sorumlusu İbrahim Yılmaz, kısa sürede yapılan 1 milyon ekmek satışına ilişkin açıklamasında, projenin esas amacının kaliteli ekmeğin uygun fiyata tüketiciye ulaştırılması olduğunu belirterek, ''12 Eylül'de başladığımız ekmek satışımızda 1 milyon ekmek satışını geçmiş bulunuyoruz. Piyasada ekmek 3 lira 75 kuruşa satılıyor. Biz halka ekmeğimizi 3 liraya ulaştırıyoruz. Dolayısıyla 75 kuruş gibi mütevazi bir katkıyı halkımıza Büyükşehir Belediyesince vermiş oluyoruz'' dedi.

Hem üretime katkı veriyor hem de mesleki gelişimleri sağlanıyor

Büfe sayılarıyla beraber üretim kapasitesinin de arttırılması için çalışmaların devam ettiğini ve ikinci bir endüstri meslek lisesinde de kısa sürede üretime başlayacaklarını ifade eden Yılmaz, “Bildiğiniz gibi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve Milli Eğitim Bakanımız bir protokol imzaladılar. Bu protokol çerçevesinde Gaziantep'teki endüstri meslek liseleri ekmek üretimi yapıyor ve biz bu üretilen ekmeği büfelerimizde satışa sunuyoruz. Böylece hem okullardaki öğrencilerimiz üretime katkıda bulunuyor hem mesleki gelişimlerini tamamlamış oluyorlar. Halkımıza bu şekilde ucuz ekmek temini mümkün oluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kendi ekmek üretim tesislerini kurmak üzere bir çaba gösteriyor. Şu anda faaliyete başlamış durumdayız. Kendi tesislerimizi kurduğumuz zaman başta rol ekmek olmak üzere sandviç ekmeği, tost ekmeği, köy ekmeği, tam buğday unlu ekmekleri gibi çeşitli ekmekler de üreterek halkımızın istifadesine sunmamız mümkün olabilecek'' diye konuştu.