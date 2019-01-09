“Haydi Çocuklar Camiye” projesine katılan çocuklar ödüllendirdi

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü ile birlikte yürüttüğü "Haydi Çocuklar Camiye Namazını Kıl Puanını Topla Projesi" kapsamında düzenli olarak camiye gelen çocukları ödüllendirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ve Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ile birlikte düzenli olarak camiye gelen çocuklarla sabah namazında bir araya gelerek çocuklara hediyeler verdi.Proje kapsamında 40 gün boyunca düzenli olarak camiye gidip namaza devam eden, 40 ayet ve hadis ezberleyerek puan toplayan 9-13 yaş arasındaki çocuklar için Mehmet Ali Tahmazoğlu Camii'nde ödül töreni düzenlendi.

“Çok önemli bir proje”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların camiye gitmesi konusunda teşvik ettiklerini belirterek, "Projeyi müftülüğümüz ile birlikte yürütüyoruz. Çocuklarımızın camiye gelişlerini teşvik etmek için düzenlenen bu proje kapsamında 40 gün boyunca sabah namazı için camiye gelen çocuklarımızı ödüllendirerek, namaza teşvik ediyoruz. Bu önemli projede emeği geçen başta İl Müftümüz olmak üzere Şahinbey İlçe Müftümüzü, hocalarımızı, cami cemaatimizi ve yavrularımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın vatanımız ve milletimiz için milli ve manevi değerlerimize bağlı yetişmesi açısından bu projeyi çok önemsiyoruz. İnşallah müftülüğümüzle birlikte birçok ortak projeyi hayata geçireceğiz. Özellikle camilerimizin alt katlarını okuma salonuna, kütüphaneye çevrilmesi, cemaatimizin ve bu mahalle sakinlerinin sürekli olarak gelip burayı kullanması, yaşayan camiler haline dönüşmesi için çalışmalar yapacağız” dedi.

Çocuk dostu camiler"

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, son yıllarda "Cami Çocuk", “Cami Gençlik", "Cami Aile" ve "Cami Okul" projeleri ile camileri yaşayan ve yaşatan camiler haline getirmek istediklerini belirterek, "Biz Gaziantep'te, daha önceki çalıştığımız yerlerde arkadaşlarımızla, cemaatimizle ve hocalarımızla beraber ‘Çocuk dostu camiler' oluşturalım istiyoruz. Çocuklarımız camilerde yerlerinin olduğunu ve kendilerine değer verildiğini bilsinler. Daha önceki Diyanet İşleri Başkanımız, ‘Çocuğa tahammül etmeyen yaşlılarımız namazlarını evde kılsınlar' diyordu. Bu aslında bize bir şey anlatıyordu. Bu aslında ‘camiye gelmeyin' demek değildi. Eğer ki sen, çocuğunun, torununun elinden tutup camiye gelmezsen, onu başka yere davet edenler olur. Hayat boşluk kabul etmez" diye konuştu.

Düzenlenen törende Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, birinciye bisiklet hediye ederken, dereceye giren diğer öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.