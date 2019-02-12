“Haydi Çocuklar Camiye” projesiyle çocuklar ödüllendirildi

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü ile birlikte yürüttüğü "Haydi Çocuklar Camiye, Namazını Kıl Puanını Topla Projesi" kapsamında düzenli olarak camiye gelen çocukları ödüllendirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu düzenli olarak camiye gelen çocuklarla sabah namazında bir araya gelerek çocuklara hediyeler verdi. Proje kapsamında 40 gün boyunca düzenli olarak camiye gidip namaza devam eden, 40 ayet ve hadis ezberleyerek puan toplayan 9-13 yaş arasındaki çocuklar için Mehmet Ökkeş Nacar Camii'nde ödül töreni düzenlendi.

“Çocuklarımız manevi değerlerine bağlı yetişiyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukları camiye gitmeleri konusunda teşvik ettiklerini belirterek, "Projeyi müftülüğümüz ile birlikte yürütüyoruz. Çocuklarımızın camiye gelişlerini teşvik etmek için düzenlenen bu proje kapsamında 40 gün boyunca sabah namazı için camiye gelen çocuklarımızı ödüllendirerek, namaza teşvik ediyoruz. Bu önemli projede emeği geçen başta İl Müftümüz olmak üzere Şahinbey İlçe Müftümüzü, hocalarımızı, cami cemaatimizi ve yavrularımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın vatanımız ve milletimiz için milli ve manevi değerlerimize bağlı yetişmesi açısından bu projeyi çok önemsiyoruz. İnşallah müftülüğümüzle birlikte birçok ortak projeyi hayata geçireceğiz. Özellikle camilerimizin alt katlarını okuma salonuna, kütüphaneye çevrilmesi, cemaatimizin ve bu mahalle sakinlerinin sürekli olarak gelip burayı kullanması, yaşayan camiler haline dönüşmesi için çalışmalar yapacağız” diye konuştu.