Haydi Çocuklar Hokeye kampanyası ses getirdi

Hokey antrenörü Ayşe Kasım'ın rehberliğinde sürdürülen çalışmalara yüzlerce çocuğun katıldığını ifade eden kulüp başkanı Mehmet Kaplan güçlü bir altyapıyla hokeyde yakaladıkları başarıları sürdürülebilir hale getireceklerini ifade etti.

Türk hokeyinin uluslararası arenalardaki başarılı temsilcisi Gaziantep Polisgücü Kulübü alt yapı çalışmalarına hız vererek hokey sporuna yeni yetenekler kazandırmak için kolları sıvadı. Değişik okullardan yüzlerce çocuk sporcunun katıldığı çalışmalarda yetenekli öğrencilerin seçilerek değişik yaş gruplarındaki takımlara alınması için çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Sporda alt yapının önemli olduğunu ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan Türk sporunun güçlendirilmesi ve çocukların spora kazandırılarak kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için kulüp olarak üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Kaplan yaptığı değerlendirmede “Bugün kulübümüz takımları Avrupa'da top koşturuyor. Kadın ve erkek takımlarımızın başarıları ülkemiz içinde büyük önem taşıyor. Çocuklarımızı sporla tanıştırmak, aralarındaki yetenekli çocukları takımlarımız kadrolarına alarak onlarla Avrupa serüvenimizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

"Spor çocuklarımızın olmazsa olmazı"

Hokey Antrenörü Ayşe Kasım'ın yönetiminde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bir çok okuldan beden eğitimi öğretmenleri tarafından tespit edilen yetenekli çocuk sporcuların katıldığı antrenmanlar eğlenceli geçerken Gaziantep Polisgücü Spor antrenörü Ayşe Kasım yaptığı değerlendirmede “Kulübümüz bünyesinde bulunan farklı yaş gruplarında ki takımlarımızı güçlendirirken çocuklarımızı da sporla tanıştırmak için yürüttüğümüz projemiz başarıyla devam ediyor. Spor çocuklarımızın olmazsa olmazı olmak zorunda. Bir çok kötü alışkanlıktan uzak tutan spor sağlıklı yaşamında içinde büyük önem taşıyor. Yetenekli sporcuları tespit ederken diğer dallarda yetenek sahibi olan çocuklarımızı da ilgi duydukları alanlara yönlendiriyoruz” diye konuştu.