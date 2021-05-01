Hayrullah Kubba'dan 1 Mayıs kutlaması

Genel Koordinatör Hayrullah Kubba yaptığı açıklamada, "Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak, kendi gelenek, kültür ve değer yargılarımızdan aldığımız ilhamla, çalışanlarımızın, ve tüm çalışan kesmin yanında olmaya gayret ettik. 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışını benimsemek suretiyle, sağlık emekçilerimizin sorunlarını sorunumuz olarak gördük; tüm emekçilerimizin sorunlarının çözümü için de ilk günkü heyecanımızla çalışmaya devam etmekteyiz. Bu doğrultuda Medical Park'ta iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri harfiyen uygulandığı gibi tüm personellerimize de bu konudaki eğitimlere ağırlık vermekteyiz. Bu çalışmalarımızın neticesinde hastanelerimizdeki iş kazaları ortalamaları genel ortalamanın çok altında olduğu gibi bunların içerisinde ağır yaralanma ve uzuv kaybının olmaması da oldukça dikkat çekidir. 2021 Yılının ilk 3 ayını iş kazasız kapattığımız gibi genel hedefimizin bu yılın tamamının iş kazasız kapanmasını sağlamaktır. Eğitim ve Gelişim Hemşireliği ile koordineli yapılan İSG Genel eğitim faaliyetlerimiz, uzmanımızın her kaza sonrası potansiyel gruba nokta atış eğitimleri vermesi, kaza geçirilen alanlarda Aynı gün çok hızlı tekrarı olmayacak şekilde önlem almamız bizleri bu konuda başarılı olmamızı sağlayan anahtarlardan sadece biridir. Bu vesile ile Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.