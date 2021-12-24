Hayrullah Kubba'dan 25 Aralık mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrıllah Kubba, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. yıldönümünü yayımladığı mesa ile kutladı.

Kubba mesajında, "25 Aralık tarihinde, Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde, hürriyet ve bağımsızlık için, namus ve bayrak uğruna mücadele etmeyi, bu uğurda şehit ve gazi olmayı tercih etmiş bir millet vardır. Esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih eden 6317 kahraman, canlarından vazgeçerek tüm vatan sathında kurtuluş meşalesini yakmıştır Vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele veren Gaziantep halkı, 11 ay boyunca düşmanı şehre sokmayarak tarihte emsaline rastlanmamış bir destan yazdılar. 100 yıl önce tarihe yazılan bu direniş destanı, Gaziantepliyim diyen herkes için büyük bir övünç kaynağıdır. Yokluklar içinde küllerinden yeniden doğan şehirdir Gaziantep Gazi Mustafa Kemal önderliğinde vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyenlerin şehridir Gaziantep. Bu emsalsiz mücadele nedeniyledir ki, Antep'e Gazilik unvanı verilmiş; bir ulusun kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, nüfusu Gaziantep'e aldırarak, Anteplilerle hemşehri olmuş ve onları onore etmiştir" dedi.