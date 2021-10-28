Hayrullah Kubba'dan 29 Ekim mesajı

Kubba mesajında, "Kurtuluş Savaşımızı zafere taşımamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümüdür. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizin, 98. kuruluş yıl dönümü sevicini, millet olarak tek yürek olarak paylaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 98 yıllık tarihi, milletimizin zorlu mücadele neticesinde nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, geçmişimizden ders almamız gereken bir dönemin göstergesidir. Kökleri yüzyıllar öncesine dayanan bir cihan devletinin enkazı üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma gayretiyle azimle ve yorulmadan gayret gösteriyoruz. Cumhuriyetimizin doğduğu yıllardaki gibi ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle bu çabamızı ilelebet sürdüreceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize; huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Milletimizin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.