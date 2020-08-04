Hayvan hırsızları suçüstü yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde durumundan şüphelenilip durdurulan 4 şahsın yanında bulunan hayvanların çalıntı olduğu tespit edildi.

Nizip polis ekiplerince Menderes Mahallesi'nde durdurulan 4 şahsın yanında bulunan hayvanların çalıntı olduğu tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin üzerinden 1av tüfeği,1 kurusıkı tabanca ve 3 kesici alet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.