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Hayvan hırsızları suçüstü yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde durumundan şüphelenilip durdurulan 4 şahsın yanında bulunan hayvanların çalıntı olduğu tespit edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde durumundan şüphelenilip durdurulan 4 şahsın yanında bulunan hayvanların çalıntı olduğu tespit edildi.


Nizip polis ekiplerince Menderes Mahallesi'nde durdurulan 4 şahsın yanında bulunan hayvanların çalıntı olduğu tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin üzerinden 1av tüfeği,1 kurusıkı tabanca ve 3 kesici alet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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