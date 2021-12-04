Hayvan satma vaadiyle 243 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

Gaziantep'te bir vatandaşı, büyükbaş hayvanlarını satma vaadiyle 243 bin lira dolandıran 6 şüpheli şahıs, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu, başka bir vatandaşı daha dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı. Yakalanan 6 şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Karkamış ilçesi Elifoğlu Mahallesinde ikamet eden bir vatandaşın büyükbaş hayvan satma vaadiyle 243 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, vatandaşı 243 bin lira dolandıran şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik takip sonucu 6 şüpheli şahıs yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

Yapılan çalışmalar, titiz planlama ve teknik takip sonucu kimliği tespit edilen 6 şüpheli şahıs, başka bir vatandaşı dolandırmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Yakalandıktan sonra işlemleri tamamlanan 6 şüpheli şahıstan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.