Hayvanat Bahçesi, 23 Nisan'da ücretsiz olacak

Dünya'nın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 23 Nisan'da ziyaretçilerine ücretsiz hizmet verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Hayvanat Bahçesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda binlerce ziyaretçisini ücretsiz ağırlayacak. Ziyaretçilerine 08.00-17.00 saatlerinde kapılarını ücretsiz açacak. Yaklaşık 4 milyon kişinin ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesi'nde özellikle çocuk ziyaretçiler, doyumsuz bir bayram geçirecek.

Safari park

Büyükşehir Belediyesi tarafından “Burç Ormanı Doğal Hayatı Koruma ve Rekreasyon Projesi” kapsamında Burç Ormanı içerisinde 1000 dönüme kurulan Hayvanat Bahçesi'nde, Türkiye'nin ilk Safari Parkı açıldı. Safari Parkında kızıl geyikler, alageyikler, benekli geyikler, ceylanlar, karacalar, dağ keçileri, tiftik keçileri, kamerun koyunları, maymunlar, haflinger ve midilli atları, kangurular, tibet öküzleri, mandalar, develer, kangurular, lamalar, deve kuşları, tavus kuşları ve benzeri birbiriyle bir arada yaşayabilen 25 farklı türde toplam 257 adet hayvan ile yaklaşık 50 farklı türde 500 adet kanatlı hayvan yer aldı.

Zooloji ve doğa müzesi

Zooloji ve Doğa Müzesi'nde yaklaşık 50 türde 120 kemikli hayvanla 128 türde 427 adet kanatlı bulundu. Müzede kavanozlar içerisinde form halide edilmiş değişik türlerde 80 adet sürüngen hayvan, 22 türde 78 adet deniz canlılarıyla MÖ 1700 yıllarında yaşamış 7 adet dev mammuthus, dimetrodon, machairodus, gorilla, rhinoceros, t-rex skull kafa, dorudon iskeletleri sergileniyor.