Hayvanat bahçesinde 23 Nisan bereketi

Dünya'nın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla girişlerin ücretsiz oluşuyla birlikte 93 bin kişi ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinde Burç yolunda uzun araç kuyruğu oluşturan Gaziantepliler, Hayvanat Bahçesi'ne taşındı. Dün, 08.00-17.00 saatlerinde Hayvanat Bahçesi, 93 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Özellikle çocuklar, unutamayacağı bir gün geçirdi, doğal ortamda yaşayan hayvanları yakından görme fırsatı bulan minikler, rengarenk kelebekleri görünce mutluluklarını gizleyemedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda girişlerin ücretsiz oluşu ve Tropik Kelebek Bahçesi'nin açılışından dolayı ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gayretleriyle Hayvanat Bahçesi'nin sürekli gelişim kaydettiğini belirten Özsöyler, 23 Nisan'da 93 bin kişinin hayvanat bahçesini ziyaret ettiğini, Türkiye'de ikincisi açılan Tropik Kelebek Bahçesi'nin ziyaretçi sayısını artıracağını sözlerine ekledi.

Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden Sıdıka Genç, Tropik Kelebek Bahçesi'ni çok beğendiğini belirterek, “Çok güzel bir mekan, çok şahane olmuş, kelebekler bir harika, bahçe içerisinde hoş bir ortam var, sakin, insanı rahatlatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e böylesi güzel bir kemanı şehre kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” dedi. Funda Doğan ise, “Tropik Kelebek Bahçesi, çok güzel olmuş, kentimize çok yakıştı, kelebekler çok güzeldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar kelebekleri gördü ve eğlendi. Harikaydı herkese tavsiye ediyorum gelsinler görsünler” şeklinde konuştu.

İstanbul'dan gelen Reşit Günay da 4 günlük Güneydoğu Anadolu Turu kapsamında Gaziantep'e geldiklerini aktararak, “Hayvanat Bahçesi, gayet güzel İstanbul ve Ankara'da olmayan burada var. Kelebek bahçesinin açılışı buraya ayrı bir hava katacaktır, başkan Şahin'i seviyoruz. Çok başarılı bir belediye başkanı” diye konuştu.