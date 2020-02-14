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Hayvanat bahçesindeki ayıların kar keyfi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bu yıl da kış uykusuna yatmayan ayılar, karın keyfini çıkarıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bu yıl da kış uykusuna yatmayan ayılar, karın keyfini çıkarıyor.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayı ve soğuğa dayanıklı hayvanlar, kar yağışının ardından beyaza bürünen hayvanat bahçesindeki kafeslerin hemen önünde bulunan bahçelerde günlerini geçiriyor. Hayvanat bahçesindeki konfor ve sıcaklıktan dolayı kış uykusunu unutan ayılar, gün boyu bahçedeki karın içerisinde dolaşıp oynamanın keyfini sürüyor.


Hayvanat bahçesindeki ayıların yanı sıra kaplanlar, hayvanat bahçesinin safari park bölümünde bulunan geyikler, deve kuşları gibi soğuğa dayanıklı birçok hayvan da sıcak kafesler yerine gün boyu karda oynamayı tercih ediyor. Soğukta yoğun enerji sarf eden hayvanlara ihtiyaçları olan gıdaların yanı sıra yüksek enerjili gıda maddeleri ve vitaminlerle de takviye yapılıyor.


Hayvanat bahçesinde bulunan ve soğuğa dayanamayan fil, zürafa, leopar, jaguar gibi hayvanların kafeslerinde yer alan ısıtıcıların dereceleri yükseltilirken yüksek enerjili gıda ve vitamin takviyeleri ile hayvanların kış mevsiminde zarar görmesi engelleniyor.


Hayvanat bahçesinde bulunan tüm hayvanlar, soğuk havalar nedeniyle kış boyunca ihtiyaçları olan gıdaların yanı sıra kuru üzüm, incir ve çeşitli vitaminlerle besleniyor.

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