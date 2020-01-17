İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvanlara bağlama konseri

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir müzisyen hobi olarak baktığı küçükbaş ve kümes hayvanlarına hayvanlarına bağlama konseri veriyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir müzisyen hobi olarak baktığı küçükbaş ve kümes hayvanlarına hayvanlarına bağlama konseri veriyor. Her hafta düzenli olarak konser verdiğini belirten müzisyen, müziğin hayvanlarda olum etkisi olduğunu savunuyor.


İslahiye ilçesinde müzisyenlik yapan Mustafa Güngör, hobi bahçesinde baktığı 100'ü aşkın küçük baş ve kümes hayvanına haftanın bir günü bağlama konseri veriyor. Yaklaşık 6 yıldır hayvanlara baktığını belirten müzisyen Güngör, hayvan üzerinde müziğin olumlu etki oluşturduğuna inandığı için her hafta düzenli olarak konser verme kararı aldığını kaydetti. Konserde hem kendisinin hem de hayvanların keyifli zaman geçirdiğini savunan Güngör, "Yıllarca insanlar için canlı müzik programı düzenledim. Şimdi de havvanlarım için program yapıyorum. Ördekler ,tavuklar ve kediler bağlama sesinden ürkmediği gibi müziğe de eşlik ediyorlar. Bunu haftanın bir günü yapıyorum. Hem hayvanlarım için hem de benim için keyifli oluyor" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.