Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Çekya: 1 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki özel maçta Çekya’yı konuk etti.
A Milli Futbol Takımı, Gaziantep Kalyon Stadı'ndaki özel maçta Çekya'yı konuk etti. Karşılaşmayı, ay-yıldızlı ekip, Enes ve Hakan'ın golleriyle 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Cerny'in ceza sahası dışından sert şutu altıpas içinde sektikten sonra Doğan elinden kaçırınca ağlarla buluştu. 1-1
66. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Cenk Özkaçar'ın yerden sert şutunu kaleci Koubek güçlükle kornere çeldi.
67. dakikada Doğukan'ın sol çaprazından ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşu kaleci Koubek kornere çeldi.
70. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'nun çok dar açıdan sert şutu filelerle buluştu. 2-1
73. dakikada Cengiz'in ceza sahası uzak köşesine yerden gönderdiği tehlikeli topa Cenk Tosun dokunamadı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor
Türkiye: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü (Cenk Özkaçar dk. 59), Ozan Kabak (Tayyip Sanuç dk. 59), Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Berkay Özcan dk. 80), Doğukan Sinik (Arda Güler dk. 67), Cengiz Ünder (İsmail Yüksek dk. 80), Enes Ünal (Cenk Tosun dk. 67)
Yedekler: Altay, Uğurcan, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu, Emirhan İlkhan, Umut Bozok, Deniz Türüç
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Çekya: Pavlenka (Koubek dk. 46), Coufal, Zima, Brabec, Mateju (Stronati dk. 89 ?), Kral, Souncek, Zmrhal (Navratil dk. 73), Barak (Rusek dk. 85), Cerny (Schwarz dk. 73), Pekhart (Chytil dk. 46)
Yedekler: Trmal, Chalus, Zmrzly, Plechaty
Teknik Direktör: Jaroslav Silhavy
Goller: Enes Ünal (dk. 31), Hakan Çalhanoğlu (dk. 70) (Türkiye), Cerny (dk. 56) (Çekya)